Line-Up für Samstag veröffentlicht : Rocco del Schlacko: Neuer Headliner ist ein alter Bekannter

Püttlingen 2022 soll auf den Sauwasen endlich wieder gerockt werden. Jetzt haben die Veranstalter auch das Line-Up für den Festival-Samstag angekündigt. Mit dabei sind unter anderem die Leoniden, Kummer und ein brandneuer Headliner, der das Köllertal schon in der Vergangenheit beehrt hat.

Schon zum zweiten Mal musste das Festival Rocco del Schlacko in Püttlingen Corona-bedingt abgesagt werden. Aber Festivalfreunde gehen dieses Wochenende trotzdem nicht ganz leer aus: Die Veranstalter nutzen das diesjährige Festivalwochenende, um das Line-Up und die Tagesverteilung des Rocco del Schlacko 2022 bekannt zu geben. Außerdem werden dieses Wochenende die letzten 1000 Frühbucher-Tickets verkauft, bevor es an die höhere Preisstufe geht. Also: Zuschlagen! Außerdem sind ab sofort Tagestickets und VIP-Tickets erhältlich.