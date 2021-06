Kultursommer in Gefahr : Rocco del Schlacko erneut abgesagt

Kultursommer in Gefahr

Püttlingen Die Kulturbranche hat für diesen Sommer die Hoffnung verloren. Thilo Ziegler zieht die Notbremse und sagt das Rocco del Schlacko Festival 2021 ab.

Zum letzten mehrtägigen Open-Air-Festival auf dem Püttlinger Wasen waren rund 20 000 Besucher gekommen. In Corona-Zeiten sei die Atmosphäre, die mit „leichter Anarchie“ zu tun habe, nicht machbar, sage Thilo Ziegler dem Saarländischen Rundfunk. Er ließ offen, ob die Absage mit der zögerlichen Haltung der Landesregierung bezüglich der Lockerungen für die Kulturbranche zu tun hat. Erst am 11. Juni will die Große Koalition bekannt geben, wie sie sich den „Kultursommer 2021“ vorstellt.