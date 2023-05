Riesen-Umbau der Völklinger Hütte Weltkulturerbe steht vor fundamentaler Veränderung

Man kennt das Phänomen nach heimischen Renovierungen. Aus der Rückschau empfindet man die Zustände zuvor als kümmerlich. Ähnlich wird es vielen Besuchern der Völklinger Hütte ab 1. Oktober gehen. Sie werden den Weg, den sie bisher nehmen mussten, um auf das Gelände der Völklinger Hütte zu kommen, als unkomfortabel und unliebenswürdig empfinden. Er führt vom Parkplatz über Bürgersteige an einer stark befahrenen Straße vorbei, durch eine düstere, wenig ansprechend gestaltete „Box“ vor der Gebläsehalle bis zur Kasse, die sich in eine Nische duckt. Dieser Empfang war das Gegenteil von dem, was man gemeinhin mit Weltkulturerbe-Stätten verbindet: Weltoffenheit, Weltklasse. Genau diese Liga erreicht die Hütte demnächst, so viel Vorschusslorbeeren dürfen jetzt schon sein.