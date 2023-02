Duo Kvaratskhelia : Musikalische Porträts – nicht nur für Gitarrenverrückte

Saarbrücken Das Duo Kvaratskhelia widmet sich auf seinem neuen Album der Musik Südamerikas.

Die beiden Klassikgitarristen Nick und David Kvaratskhelia kommen aus Georgien, nennen sich Duo Kvaratskhelia und sind vernarrt in Südamerikanisches: „Retratos“ heißt Porträts, und so lernen wir auf ihrem Album „Retratos – South American Music for two Guitars“ (Acoustic Music Records) zwei in unseren Breiten wenig bekannte Musikautoren kennen. Radamès Gnattali (1906 bis 1988), einst eine gewichtige Figur der Kulturszene seines Heimatlandes Brasilien, mischt in der titel-spendenden „Suite Retratos“ romantische Tradition und Folklore. Zwei „Momentos Musicales“ des aus Italien stammenden brasilianisch-uruguyanischen Komponisten Guido Santórsola (1904 bis 1994) halten zudem ein paar spannungsreiche modernere Klänge bereit.