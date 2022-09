Sulzbacher Ausstellung mit Renate Olbrich : Kunst, in der es drunter und drüber geht

Sulzbach Groß, bunt, leuchtend – in der Aula in Sulzbach sind Werke von Renate Olbrich zu sehen: Gemälde, aber auch verfremdete Fotografien.

Renate Olbrich ist im Saarland bisher unbekannt. Die Fotografin und Malerin aus Krefeld hat sich beim Kunstverein Sulzbach um eine Ausstellung beworben – und wurde angenommen. Daher hat sie aktuell die Möglichkeit, in der Galerie der Aula in Sulzbach der saarländischen Öffentlichkeit ihre Werke vorzustellen. Und schon ein erster Blick in die Ausstellung überrascht.

Denn die Künstlerin, Jahrgang 1941, zeigt sehr großformatige, sehr bunte Gemälde, dazu Collagen, Solarisationen und Fotografien – allesamt in leuchtend bunten Farben. 32 Werke werden vorgestellt, zudem liegen noch Papierarbeiten auf einem Tisch aus. Olbrich machte von 1959 bis 1964 eine Ausbildung zur Fotografin, unterhielt in Düsseldorf und Krefeld von 1965 bis 1980 ein Fotoatelier, machte sich als Mode- und Werbefotografin einen Namen. Seit 1984 widmet sie sich auch der Malerei, seit dem Jahr 2000 nutzt sie ihr fotografisches Können für die künstlerische Fotografie. Seit 1988 hat sie ihre Arbeiten in vielen Ausstellungen, insbesondere in Köln und Karlsruhe gezeigt.