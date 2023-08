Begehbares Gesamtkunstwerk in der Völklinger Hütte Die Hängewagenwerkstatt der Völklinger Hütte wird Kunst-Ort

Jeder Intendant oder Museumschef ist nur so gut wie seine Kontakte in die Szene. Der Generaldirektor des Völklinger Kulturerbes verfügt über prächtige, vor allem über solche, die dem Industriedenkmal richtig gut zu Gesicht stehen. Nach dem Videokunst-Meister Julian Rosefeldt („When we are gone“) und dem Theater-Performance-Pionier Heiner Goebbels, der am 2. September seine große Klang-Collage „862 – Orakelmaschine“ nach Völklingen im Saarland bringen wird, präsentiert Ralf Beil jetzt den nächsten Künstler, mit dem ihn eine langjährige Zusammenarbeit verbindet: den Schweizer Installations-Künstler René Markowitsch. Der war bei Beils stadtgeschichtlich grundierter Ausstellung „Wolfsburg unlimited“ dabei, und ihm hat Beil einen bisher unzugänglichen Ort anvertraut, die Hängewagenwerkstatt, erstmals können Besucher sie jetzt betreten und damit ein Gesamtkunstwerk. Alle Wände, die Decke und der Boden sind einbezogen, und im hinteren Teil wartet wie in einer Zeitkapsel ein authentischer Spindraum, auf Monitoren kommen zudem ehemalige Werksarbeiter zu Wort.