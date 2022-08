Reihe „Sonntags ans Schloss“ in Saarbrücken : „Musikalisch gesehen war es die bislang beste Saison“

lles in schönster Schräglage und wie immer ein voller Garten: Zufrieden lehnt der künstlerische Leiter Claude Adam-Brettar am Mast des Sonnensegels der Bühne, wo am Sonntag bei der vorletzten Soirée das "Joscho Stephan Trio" aufspielte und dabei eigens dem verstorbenen Gitarristen Michael Marx als sehr geschätztem Freund und Kollegen eine Gypsy-Swing-Ballade widmete. Foto: Kerstin Krämer

Saarbrücken Zum Finale von „Sonntags ans Schloss“ geht’s zünftig zu, verspricht Programmchef Claude Adam-Brettar. Er zieht schon jetzt eine positive Bilanz der Reihe – trotz einiger Zitterpartien.

Welch eine Saison! Geschafft, aber glücklich lehnt Claude Adam-Brettar am Fockmast des Sonnensegels der Bühne im Schlossgarten. Insgesamt gut 30 000 Leute werden am Ende der laufenden Ausgabe von „Sonntags ans Schloß“ (SaS) wieder den Weg zu den dortigen Open Air-Veranstaltungen gefunden haben, das kann er schon vor Ablauf der Reihe absehen. Und gefühlt jeder zweite Konzertbesucher habe sich überschwänglich persönlich bei ihm bedankt, dass nach zwei Pandemie-Jahren endlich wieder die Musik spiele: „Das tut richtig gut!“, sagt Adam-Brettar strahlend.

Zur Wiederauferstehung von SaS konnte der künstlerische Leiter des Kulturforums des Regionalverbands gleich fünf neue Bands bei den Blues-Matinéen und sogar acht Newcomer bei den Soiréen präsentieren. An den ersten beiden Sonntagen sei der Andrang noch verhalten gewesen, meint Adam-Brettar, was allerdings relativ zu betrachten ist: Morgens hätten sich jeweils „nur“ 1200 Zuschauer im Schlossgarten getummelt, abends 900. Aber danach sei die Auslastung wieder auf dem üblichen Stand gewesen: 2000 Gäste und mehr, zunehmend auch aus Lothringen und Luxemburg, sind bei den Matinéen keine Seltenheit. Und die Country-Crossover-Rock-Kapelle „Bananafishbones“, seit Jahren Stammgruppe bei den Soiréen, habe mit rund 1600 Zuschauern fast zum Niveau der Matinéen aufgeschlossen, berichtet Adam-Brettar.

Zufrieden lässt er beim vorletzten Abend mit dem „Joscho Stephan Trio“ den Blick über die Menge schweifen. Die schwoft selig vor sich hin, als der virtuose Gitarrenmeister frischen Gypsy-Swings und seine Begleiter an Rhythmusgitarre und Kontrabass beispielsweise den Beatles-Titel „Can't buy me love“, die Filmmusik des Rosaroten Panthers oder den Instrumental-Hit „Jessica“ von den Allman Brothers so klingen lassen, als stammten die Nummern vom seligen Django Reinhardt persönlich. Nostalgie pur, serviert mit flottem Spielwitz und in bester Plauderlaune. „Das sind auch schon wieder gut 1400 Leute“, peilt Adam-Brettar routiniert über den Daumen. Morgens sei bei „The Bluesanovas“ kein Durchkommen mehr gewesen – bei den mit Preisen überhäuften Jungs aus Münster sei's noch voller gewesen als die Woche zuvor bei dem Gitarristen Jimmy Reiter, einem der absoluten Publikumslieblinge. Adam-Brettar: „Und da hat die Hütte auch schon gebrannt!“ Den Neuzugang Bluesanovas erwähnt er auch als sein persönliches Highlight: Mit ihrer unwiderstehlichen Blues'n'Boogie-Show aus Retro und Moderne und einer „Rampensau“ von Sänger hätten sie permanent bis zu 60 Leute zum Tanzen animiert. Auch die 15-Uhr-Termine des Familienprogramms „Kids“ seien mit jeweils 200 bis 300 Besuchern in neue Dimensionen vorgedrungen: „Das war mehr Publikum als sonst“, sagt Adam-Brettar; man merke, dass die Leute regelrecht ausgehungert seien. Apropos: Das kulinarische Angebot von SaS wurde erstmals um eine Grillbude ergänzt. „Auch musikalisch gesehen war es die bislang beste Saison“, zieht Adam Brettar ein rundum positives Fazit. Zumal auch das Wetter mitspielte: Es war eher zu heiß; lediglich das Kindertheater „Hille Pupille“ musste wegen Regens in den Schlosskeller ausweichen.