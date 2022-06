Kino Achteinhalb : Regisseurin Monika Treut zu Gast im Kino Achteinhalb

Saarbrücken Besuch im Kino Achteinhalb: Regisseurin Monika Treut zeigt „Gendernauts“ und „Genderation“ in Saarbrücken.

Am Montag und Dienstag kommt die Regisseurin und Autorin Monika Treut mit zwei ihrer Filme ins Saarbrücker Kino Achteinhalb. In ihren bisher 24 Filmen beschäftigt sie sich vor allem mit dem Thema der Geschlechterrollen. Das Achteinhalb hat zwei Filme ausgewählt, die Transgendermenschen in San Francisco porträtieren: vor 20 Jahren und heute. Am Montag läuft der Dokumentarfilm „Gendernauts – Eine Reise durch das Land der neuen Geschlechter“ von 1999, am Dienstag „Genderation“ von 2021. Monika Treut wird bei den Vorstellungen, die jeweils um 20 Uhr beginnen, dabei sein und mit dem Publikum diskutieren.