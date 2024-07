„Er hat Saarbrücken eine zweite Chance gegeben“ Regisseur und Saarbrücker Ehrenbürger Manfred Kirchheimer ist tot

Filmemacher war er, Dokumentarist, Chronist seiner Wahlheimat New York – und Ehrenbürger seiner alten Heimatstadt Saarbrücken. Deren Flaggen am Rathaus St. Johann wehen auf halbmast, denn Manfred Kirchheimer ist gestorben – am 16. Juli in New York, wie die Stadt Saarbrücken mitteilt. „Manny“ Kirchheimer wurde 93 Jahre alt; die britische Tageszeitung „Guardian“ nannte den Saarländer „den großartigsten Dokumentarfilmer, von dem Sie möglicherweise noch nie gehört haben“.