Im Saarbrücker Filmhaus Film „Reality“: Die Wahrheit und das FBI

Dass das mit der Wirklichkeit so eine Sache ist, wissen nicht nur diejenigen, die gerne ins Kino gehen. Längst hat sich ein alles durchdringender Zweifel der Diskurse rund um die sogenannte Realität bemächtigt. Kurz gesagt: Man traut der Wirklichkeit nicht mehr. Umso ironischer, dass die reale Hauptfigur in dem gleichnamigen Debütfilm von Tina Satter den Namen „Reality“ trägt – Reality Leigh Winner. Berühmt wurde sie, als sie 2017 vom FBI verhaftet wurde, weil sie im Verdacht stand, geheime Informationen über die Einflussnahme Russlands auf die Präsidentschaftswahl 2016 weitergeleitet zu haben. Die Whistleblowerin hatte das Dokument an ihrem Arbeitsplatz in Augusta, Georgia, ausgedruckt. Hat sie damit der politischen Transparenz gedient – oder ist sie als Staatsverräterin zu verurteilen?