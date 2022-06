Uraufführung in der Sparte 4: „Tschernobyl. Stimmen“ : Tschernobyl und das unangenehme Gefühl im Bauch

Uraufführung in der Sparte 4, vorne von links: Laura Trapp (Die Liebe), Martina Struppek (Die Mutter), Barbara Krzoska (Die Ratio) und Silvio Kretschmer (Die Pflicht). Hinten links Elfie Elsner (Die Erde). Foto: SST/Martin Kaufhold

Saarbrücken Den Opfern ein Gesicht geben: Die ukrainisch-belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch sprach mit Opfern der Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl. Sparte4-Chef Thorsten Köhler machte daraus das Theaterstück „Tschernobyl. Stimmen“. Eine Uraufführung, die auf den Magen schlägt.

Von Sebastian Dingler

Passieren Katastrophen in weiter Ferne, entstehen Opferzahlen: 226 000 Tote beim Erdbeben mit Tsunami im Indischen Ozean im Jahr 2004, 223 000 beim Erdbeben auf Haiti im Jahr 2010. Vorstellen kann sich der Verstand darunter wenig.

Bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 ist die Sache noch schwieriger: Die Zahlen reichen von 41 Personen, die unmittelbar aufgrund der Katastrophe verstarben, über 6000 Menschen, die nach den Aufräumarbeiten umkamen, bis hin zu 1,4 Millionen Toten, die aufgrund von Spätfolgen der radioaktiven Strahlung gestorben sein sollen.

Zur Verdeutlichung des Leids macht es Sinn, den Blick auf einzelne Schicksale zu lenken. Genau das hat die ukrainisch-belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch gemacht. Sie sprach mit Hinterbliebenen der ersten Opfer, mit Arbeitern, die die Aufräumarbeiten überlebten, oder mit Müttern fehlgebildeter Kinder. Diese Aufzeichnungen hat Sparte4-Chef Thorsten Köhler zu dem Stück „Tschernobyl. Stimmen“ verarbeitet, das jetzt Uraufführung hatte.

Weshalb die fünf Monologe als „Stück mit Tanz“ oder gleich ganz als „Tanz“ angekündigt wurden, blieb rätselhaft. Getanzt wurde nämlich nur kurz: Als nach einer der bedrückenden Geschichten plötzlich der schauderhafte Rocksong „Kyrie“ von Mr Mister (befand sich 1986 in den Charts) erklang.

Zu Beginn der Aufführung wird das Publikum in eine bedrohliche Situation versetzt: Das Grauen kommt aus den Lautsprechern und besteht aus elektronisch verfremdeten Schreien, Radiostimmen und Alarmsignalen, vermischt mit einem undefinierbaren Gewummer. Das fünfköpfige Ensemble steht lange still auf der knallgelben Bühne. Alle haben dann eine Geschichte zu erzählen: Laura Trapp beginnt als die junge Ehefrau, die trotz Schwangerschaft den innerhalb von zwei Wochen sterbenden Ehemann pflegte. Eine Krankenschwester, so erzählt sie, habe zu ihr gesagt: „Das ist doch kein Mensch mehr, das ist ein Reaktor, ihr verbrennt noch zusammen.“

Auftritt Silvio Kretschmer: Er ist ein traumatisierter Soldat, der die Aufgabe hatte, die nach der Evakuierung zurückgebliebenen Haustiere rund um den Reaktor zu erschießen. Sofern diese noch lebten, denn: „Katzen fraßen Hühner, Hunde fraßen Katzen.“ Das besonders schreckliche Schicksal eines Pudels bekommt er einfach nicht mehr aus dem Kopf. So geht es hinterher auch dem Publikum.

Abstrakter ist da der Beitrag von Barbara Krzoska als desillusionierte Sowjetbürgerin. Ihr hektisch-nervöser Habitus führt dazu, dass sie teilweise zu schnell spricht, zu schnell jedenfalls, um den Sinn des Gesagten zu erfassen. So viel kommt an: Tschernobyl sei eine Katastrophe der russischen Mentalität. Nicht nur der Reaktor sei explodiert, sondern das gesamte Wertesystem. Als sich Köhler das Stück vornahm, konnte er noch nicht wissen, wie aktuell es zum Zeitpunkt der Aufführung sein würde.

Die Luft bleibt einem auch weg beim Monolog von Martina Struppek. Sie verkörpert eine Mutter, deren Tochter „ohne Popo, ohne Scheide und ohne Niere“ zur Welt kommt. Erinnerungen an David Lynchs Horrorfilm „Eraserhead“ kommen da auf. Tschernobyl versetzte ihn in die Realität. In ihrer Verzweiflung schreibt die Mutter Briefe an ausländische Krankenhäuser in der Hoffnung, das Mädchen sei als Forschungsobjekt so interessant, dass es kostenlos operiert werden könne.

Zuletzt ist Elfie Elsner dran (ihr Geburtsjahr 1937 mag man gar nicht glauben). Sie wendet sich eindringlich mit der Bitte an die Behörden, nach der stummen Anna Suschko zu suchen, die bei der Evakuierung verloren ging. Der Verdacht kommt einem, die Sowjetunion habe so jemanden klammheimlich verschwinden lassen. „Ich fände es schon ganz schön, wenn Leute mit einem unangenehmen Gefühl im Bauch hier rausgehen“, sagte Köhler in einem Interview zu dem Stück. Mission erfüllt.