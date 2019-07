Musik : Ravels „Bolero“ als Mitmachkonzert beim Theaterfest

Saarbrücken Gemeinsam mit dem Saarländischen Staatsorchester musizieren: das Mitmachkonzert am Nachmittag des Theaterfests macht´s möglich. Alle, die ein Orchesterinstrument spielen, sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

In diesem Jahr auf dem Programm: Der „Bolero“ von Maurice Ravel und Brahms´ Variationen über ein Thema von Joseph Haydn.

Bevor der große Auftritt am Theaterfest-Nachmittag (Sonntag, 25. August) über die Open-Air-Bühne auf dem Tbilisser Platz geht, finden gemeinsam mit den Musikern des Staatsorchesters zwei Proben statt: am Mittwoch, 21. August von 20.30 bis 21.30 Uhr sowie am Freitag, 23. August, 19 Uhr bis 21.30 Uhr im Orchestersaal des Großen Hauses. Die musikalische Leitung des Mitmach-Projekts liegt in den Händen von Generalmusikdirektor Sébastien Rouland.