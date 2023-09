Publikum feiert den neuen Saarbrücker Schauspielchef Das Kopf-Kino einer sozial Erniedrigten

Als man Tennessee Williams fragte, welche Botschaft er seinem Stück „Endstation Sehnsucht“ unterlegt habe, antwortete er, sinngemäß: Man solle sich besser vorsehen, sonst würden „die Affen“ die Macht übernehmen. Wer in Williams‘ 1947 uraufgeführten Stück, das heute als ein Meisterwerk der US-Dramatik gilt, die „Affen“ sind, ist eindeutig: Bildungsferne Unterschichten-Typen wie der polnische Einwanderer Stanley (Fabian Gröver), die sich mit Virilität und Rücksichtslosigkeit auf die vorderen Ränge der Gesellschaft vorkämpfen. Ohne Zweifel hegte der Autor, der sich selbst als romantischen Nonkonformisten sah, Sympathie für seine in Illusionen verhedderte Upperclass-Heldin Blanche, deren nervliche Zerrüttung bis zur Einweisung in die Klinik wir im Saarländischen Staatstheater in selten krasser, bildgewaltiger Form miterleben.