In Saarbrücken Protestaktion von Candice Breitz – Stiftung erlaubt Happening vor der Modernen Galerie

Candice Breitz veranstaltet am Samstag auf dem Gelände der Stiftung Saarländsicher Kutlurbesitz in Saarbrücken eine „Kundgebung für Kunstfreiheit“ im Gedenken an Esther Bejarano. Teilnehmer können Teil der Aktion werden. Sie sollen möglichst ein Instrument mitbringen oder ein weißes Bettlaken.

Foto: Oliver Dietze