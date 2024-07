Aktion am 20. Juli an Moderner Galerie Candice Breitz‘ symbolgeladener Protest

Zufall? Schwerlich. Candice Breitz spielt schlicht zu versiert auf der Klaviatur öffentlicher Wahrnehmung, als dass sie einfach bloß so den 20. Juli für ihre Protestaktion in Saarbrücken gewählt hätte. So will die Künstlerin nun just am 80. Jahrestag des Hitler-Attentats für „die Kunstfreiheit“ zwischen Moderner Galerie und Musikhochschule demonstrieren. Flugs hat sie die Fläche noch „Platz der sich frei bewegenden Kunst“ getauft. Symbolik allerorten.