Über 50 Aufführungen Das sind die Highlights beim deutsch-französischen Theaterfestival Perspectives

Für Fans innovativer Zirkus-Kunst ist in diesem Jahr wahrlich ein Bonbon dabei: klein und fein und bizarr. Zwischen 26. und 29. Mai gastiert das „Collctif Malunes & Movebymatter“ in einem Zelt auf dem Tbilisser Platz, und zeigt, was zwei Akrobaten mit einem Stahlseil zwischen den Zähnen, das sie nicht loslassen dürfen, so alles hinkriegen an Komplizenschaft und Konkurrenz. Die Sparte Tanz trumpft, anders als das in früheren Jahren oft der Fall war, nicht mit Choreographie-Stars und fetten Ensemble-Stücken auf. Die beiden Programmpunkte in der Alten Feuerwache – ein „Triptychon“ von Leila Ka und „Simple“ von Ayelen Parolin, in dem der zeitgenössische Tanz karikiert wird – versprechen trotzdem, lohnende Abende zu werden.