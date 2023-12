Musikproduzent Frank Farian über Milli Vanilli: „Wir haben es dann einfach laufen lassen, das war ein Fehler.“

Der mittlerweile 82-jährige Musikproduzent Frank Farian, aufgewachsen in Elversberg, schrieb Musikgeschichte: Einmal eine erfolgreiche mit Boney M., dann eine eher zweifelhafte mit dem Duo Milli Vanilli. Denn dessen Mitglieder Fab Morvan und Rob Pilatus hatten nie einen Ton ihrer Hits selbst gesungen. Die Story dieses Musikskandals kommt am Donenrstag, 21. Dezember, unter dem Titel „Girl You Know It’s True“ in die Kinos. SZ-Mitarbeiter Sebastian Dingler konnte vor Filmstart mit dem gebürtigen Saarländer sprechen. Heute wohnt Farian in Miami.