Kinos brauchen Lösung in der Corona-Not : Warum Privatvorstellungen kein Kino retten

Das Eden Cinehouse Homburg am Sonntag vor einer Woche: Das Filmtheater machte bei der Aktion „Kino leuchtet. Für Dich“ mit, bei der die zurzeit dunklen Häuser ihre Lichter anschalteten, um an sich zu erinnern und auf ihre schwierige Lage hinzuweisen. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken/Neunkirchen/Homburg/Luxemburg Wenn die saarländischen Kinos demnächst wieder öffnen, kann man bei ihnen erneut Privatvorstellungen buchen. Ein wichtiges Nebengeschäft in Pandemie-Zeiten?

Sich einen aktuellen Film im Kino reinziehen und für ein paar Stunden in eine andere Welt versinken. Es ist jene Flucht aus dem Alltag, für die das Kino seit seiner Geburt exemplarisch steht – und für die man in den vergangenen Monaten schon über die Grenze hätte fahren müssen. In Luxemburg, wo die Pandemie anders gehandhabt wird, sind die Kinos wieder geöffnet. Und befreundete oder verwandte Filmfans können sich zu zehnt gar eine Privatvorstellung eines aktuellen Films gönnen – durchgehend Maskenpflicht, Haushalte auf Abstand versteht sich. Diese Teilflucht aus der Pandemie soll mit dem Öffnungsplan von Bund und Ländern auch im Saarland wieder in greifbare, sichere Nähe rücken.

„Für die Kinos ist das wieder keine planbare Situation“, sagt aber Michael Krane, Leiter der Saarbrücker Camera Zwo und verantwortlich für das Programm des Saarbrücker Filmhauses. Es ist dasselbe Problem, das die Kinos noch aus dem vergangenen Sommer kennen: Der ganze Betrieb eines Kinos lasse sich nicht einfach für ein, zwei Wochen wieder hochfahren, wenn es keine dauerhafte Garantie für die Öffnung, keine neuen Filme und nicht genug Kinogänger gibt. „Vom finanziellen Aspekt hätte ich das Kino vergangenen Sommer auch geschlossen lassen können“, sagt Krane und ergänzt, „der jetzige Öffnungsplan gibt keinen Grund zur Fröhlichkeit, im April dürfen wir bestimmt alle wieder zumachen“.

Könnten mehr Privatvorstellungen die Lösung in der Pandemie-Not sein? In der Camera Zwo gibt es die seit Jahren, als Zusatzangebot, Kinofans haben einen Saal gemietet und auf DVD oder BluRay eigene Filme mitgebracht – Kinderfilme, Klassiker oder die Playstation zum Zocken. „Privatvorstellungen ersetzen keinen Kinobetrieb, das ist eine Serviceleistung“, sagt Krane. Den kleinen Saal gebe es ab 80 Euro aufwärts, der Gewinn aus Privatvermietung reiche nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Während des Lockdowns sind die Privatvorstellungen ohnehin verboten. „Selbst wenn jemand im Lotto gewonnen und tausend Euro für einen Saal auf den Tisch gelegt hätte, nur für sich allein und allein gekommen wäre, hätten wir den Saal nicht vermieten dürfen“, sagt Krane.

„Wir hatten während der Pandemie immer wieder mal Anfragen, ob wir einen Kinosaal für eine Privatvorstellung vermieten, aber wir durften es nicht“, berichtet Andreas Simon, der das Eden Cinehouse in Homburg und das Cinetower-Kino in Neunkirchen leitet. Auch hier waren Privatvorstellungen vor der Pandemie Teil des Angebots: Buchen kann man außerhalb der regulären Spielzeiten für eine private Bluray/DVD-Vorführung oder eine Zockerrunde mit Playstation. Für zwei Stunden pauschal 99,90 Euro, für drei Stunden 139,90 Euro. „Mit den Lockerungen werden wir sicher die Privatvermietung wieder freigeben“, sagt Simon. Aber der reguläre Spielbetrieb lohne sich erst unter zwei Bedingungen: wenn die Verleiher wieder Sicherheit haben, dass ihre neuen Filme auch laufen, und wenn die Kinos mit voller Kapazität spielen dürfen. „Öffnen mit der Option, zwei Wochen später wieder zu schließen, ist für uns keine Option“, sagt Simon. Die Perspektive derzeit: Über Ostern öffnen und Kinderfilme spielen und ab 15. März wieder Privatvorstellungen anbieten.

Ob hier oder in der Camera Zwo – die meisten Filmfans greifen bei Privatvorstellungen auf eigene Bestände zurück, denn für aktuelle Filme erheben Verleiher Extragebühren zwischen 200 und 300 Euro. Und dann müsse der private Rahmen, etwa unter zehn Gäste, eingehalten werden. Knackpunkt ist die Kinotheke mit Snacks und Getränken, deren Umsatz das Kinosäckel erst füllt.

Auch in Luxemburg ist die Privatvermietung nur Zusatzangebot zum dortigen, bis auf geltende Hygienevorschriften und Abstandsregelungen regulären Betrieb. Allerdings bietet die belgische Kinepolis-Kette, die Kinos in Belval und in Kirchberg in der Hauptstadt unterhält, seit dem 24. Februar auch aktuelle Filme in Privatvorstellungen an. Für 199 Euro können zehn Gäste unter Wahrung der Pandemievorschriften täglich einen Film schauen.