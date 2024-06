Premiere von Aida in der Inszenierung von Manuel Schmitt am Saarländischen Staatstheater Kampf um Wasser und Leben

Schmitt begreift Oper als Gesamtkunstwerk, das es mit verschiedenen Mitteln und Medien komplex zu gestalten gilt; von daher setzt er hier auch videodokumentarisches Material ein. Schließlich ist Schmitt, der sein Regiestudium mit Philipp Glass' „Galileo Galilei“ abschloss, auch als Dokumentarfilmer erfolgreich: Für seinen auf internationalen Festivals gezeigten Streifen „Glass Between Us“ wurde er vom Internationalen Filmmaker Festival Berlin als "best director of a short documentary" ausgezeichnet. Und er ist ganz offensichtlich ein Teamplayer, denn er redet stets von „wir“: Gemeint sind Bühnenbildner Julius Theodor Semmelmann (er hat am SST schon „Tannhäuser“ und „Il Trovatore“ ausgestattet) und Kostümbildnerin Carola Volles, mit denen er öfter zusammenarbeitet. „Wir orientieren uns an den drei Jahreszeiten des Nils“, erklärt Schmitt, „Aussaat, Überschwemmung, Trockenheit.“ In letzterer beginnt das Stück – in einer völlig ausgedörrten Landschaft.