Überzeugendes neues Stück am Staatstheater Saarbrücken Wie Weltretter im Kleinen scheitern

Womöglich ist es leichter, die Welt zu retten als ein Kind, womöglich braucht es für ein bisschen Menschlichkeit mehr Charakter als für viel Idealismus. Das ist eine eher schlichte Erkenntnis von der moralischen Reste-Rampe, und wenn man denn wollte, könnte man das Stück „Das Kind malt“ darauf reduzieren. Doch dann hätte man all die Finessen überhört und Widerhaken übersehen, die Autor Dorian Brunz in sein Drei-Personen-Stück eingepflegt hat, um den Innen-Blick des Zuschauers zu schärfen. - Für das eigene Versagen. Man kann dies als das größte Verdienst dieses überzeugenden Theaterabends in der Sparte4 sehen: Er regt zur Feinjustierung der inneren Optik an – ein selten gewordenes Erlebnis.