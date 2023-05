Filmfestival „One Shot“ Wer gewinnt die „Goldene Lyoner“?

Preisverleihung beim saarländischen Kurzfilmfestival „One Shot“: Am Samstag zeigt und prämiert der Verein One Shot ab 19 Uhr im Kino Achteinhalb die besten Kurzfilme mit Saarlandbezug, die in diesem Jahr bei dem Festival für Amateur- und Profifilmer eingereicht wurden. Eine Jury vergibt die „Goldene Lyoner“ mit 500 Euro Preisgeld. Das Publikum kann ebenfalls abstimmen: Der erste Publikumspreis besteht aus der „Bunten Lyoner“ und 300 Euro, zwei weitere Preisgelder (200 und 100 Euro) gehen an den zweiten und dritten Platz. Im Anschluss an die Preisverleihung gibt es einen Umtrunk.