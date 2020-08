Filmschaffender bis 29 Jahre : Preisträger beim Bundesfestival junger Film

St. Ingbert In St. Ingbert sind am Sonntag die Preise des Bundesfetivals junger Film verliehen worden. Im Rennen waren 42 Kurzfilme junger Filmschaffender bis 29 Jahre.

Das Festival fand, wie die Abstimmung, online statt. Den Preis für den besten Film erhielt Adriana Mrnjavac und ihr Team für den Kurzfilm „Fischstäbchen“. Ihnen gelingt, so die Jury, eine einfühlsame Annäherung eines jungen Vaters mit seinem Sohn. Das Rennen um den Publikumspreis entschied „Kaiser“ von Jannis Alexander Kiefer für sich, der die Geschichte von Hans Christian Andersens „Des Kaisers neue Kleider“ in modernem Gewand erzählt. Erstmals vergab der Saarländische Rundfunk den SR Innovationspreis. Er ging an Regisseurin Clara Zoë My-Linh von Arnim für ihre Komödie „In den Binsen“ und ist mit 1000 Euro dotiert.