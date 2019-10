Drachenwinkel, Raueiser, Antiquariat Hahn, der „Buchladen“ : Preise für saarländische Buchläden

Saarbrücken/Rostock Vier saarländische Buchläden sind in Rostock bei der Verleihung des fünften Deutschen Buchhandlungspreis geehrt worden:

Buchhandlung und Antiquariat Hahn in Kirkel-Limbach, der „Buchladen“ in Saarbrücken und die Buchhandlung Drachenwinkel in Dillingen wurden in der Kategorie „Hervorragende Buchhandlungen“ jeweils mit einem Gütesiegel und 7000 Euro prämiert. Die Buchhandlung Raueiser in Saarbrücken erhielt ein undotiertes Gütesiegel – von denen werden im Jahr zehn an Buchhandlungen vergeben, deren durchschnittlicher Umsatz in den vergangenen drei Jahren bei über einer Million Euro lag. Insgesamt wurden 118 Buchhandlungen geehrt.