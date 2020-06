Kunst und Corona : Zwei Preisträger von „20mal1000 Corona Hilfe“

Saarbrücken Am Wochenende stellen sich zwei weitere Preisträger des Wettbewerbs „20mal1000 Corona Hilfe“ vor: Am Samstag um 19.30 Uhr werden die „Tapes made in Saarbrigge“ präsentiert: Der Kunst- und Kulturverein Marie22 e.V. aus Saarbrücken hat zwei Kassetten-Serien mit Saarbrücker Künstlern produziert.

Am Sonntag um 11 Uhr präsentiert Marius Heimburger seine „Bilder aus dem Lockdown“.