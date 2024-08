Neues Album auf Platz 1 in Deutschland Saarländische Band Powerwolf über Saarland-Liebe und radikale Gegendemos bei Konzerten

Sie ist der größte Musik-Export aus dem Saarland. Die Heavy-Metal-Band Powerwolf, 2003 in Saarbrücken gegründet, füllt in Deutschland und Europa die großen Hallen, war Headliner beim Festival in Wacken und stellt das neue Album „Wake up the wicked“ unter anderem bei einer großen US-Tournee vor. Wir haben mit Keyboarder Christian Jost gesprochen, der unter dem Künstlernamen Falk Maria Schlegel auf der Bühne steht.