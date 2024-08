Affäre Candice Breitz „Das ist Verschleppung“ – CDU droht Saar-Kultusministerin mit „rechtlichen Schritten“

In einer Pressemitteilung hatte die kulturpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion die Kultusministerin zum wiederholten Male zu Transparenz aufgefordert. Christine Streichert-Clivot (SPD) soll Protokolle des Stiftungs-Kuratoriums frei geben, die Aufschluss darüber geben könnten, wie die Entscheidung von November zu Stande kam, ein für 2024 geplantes Kunst-Projekt der jüdischen Künstlerin und israelkritischen Aktivistin Candice Breitz in der Saarbrücker Modernen Galerie zu canceln. Der Vorwurf stand und steht im Raum, Streichert-Clivot habe in die Programmhoheit der Museumschefin eingegriffen und sie unter Druck gesetzt. Breitz bringt dies mit „Machtmissbrauch in hierarchischen Arbeitsbeziehungen“ in Zusammenhang. In Kultur-Kreisen spricht mancher von „Zensur“.