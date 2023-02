Finalisten in der HBK-Galerie : Gewinner von Peter und Luise Hager-Preis beeindrucken mit geübter Kunst

Ivan Labalestra, ein Luxemburger mit italienischen Wurzeln, ist der erste Preisträger im Wettbewerb Peter und Luise Hager-Preis 2023. Die Jury begeisterte er mit seiner Videoperformance „In die Ausstellung kommt“, in der er aus dem Video durch ein Nadelöhr in die Ausstellung zu klettern scheint. Foto: Silvia Buss

Saarbrücken Beim Wettbewerb an der Hochschule der Bildenden Künste (HBK) Saar um den Peter und Luise Hager-Preis drehte sich diesmal alles ums Üben. Den ersten Preis gewann dann ein junger Luxemburger, der sein Kunstwerk im ersten Anlauf erschaffen hatte.

Unter dem Thema „Üben“ stand der Wettbewerb an der Hochschule der Bildenden Künste (HBK) Saar um den von der gleichnamigen Stiftung gesponserte Peter und Luise Hager-Preis in diesem Jahr. „Üben“ – ein Wort, das nach lästiger Pflicht und Quälerei klingt, ohne das aber auch bei Kunstgenies nicht viel geht. Insgesamt 50 Studierende hatte es inspiriert und zur Teilnahme bewogen. Das seien zehn Prozent der Studierenden, und rechne man die unteren Semester, die noch nicht in Frage kämen, ab, sei das ein hervorragender Schnitt, sagte am Freitag Matthias Winzen, der den Wettbewerb seit den Anfängen vor zwölf Jahren als HBK-Professor und Jury-Mitglied mitbetreut.

Der Wettbewerb sei für die Gewinner stets ein Sprungbrett zu Stipendien und Preisen auf nationaler Ebene. Wie immer wurden auch diesmal am Eröffnungsabend des HBK-Rundgangs in der HBK-Galerie die zehn Finalisten und die drei Preisträger des mit Unterstützung der Hager-Stifung ausgelobten Wettbewerbs vorgestellt.

Erster Preis geht an Ivan Labalestra aus Luxemburg

Ironie- und Fun-Fact dabei: Ivan Labalestra (25), der den mit 5000 Euro dotierten ersten Preis erhielt, hatte seine Performance zuvor nicht geübt, wie er sagte, sondern gleich den ersten Durchgang gefilmt. In seinem Video mit dem Titel „In die Ausstellung kommen“, das die Jury zu Recht begeisterte, zwängt sich der junge Luxemburger mühsam, aber schwungvoll durch einen engen Rahmen aus zwei Saarbrücker Laternenmasten und scheint so aus dem Film direkt in den Galerieraum zu klettern. Labalestra hat anfangs Produktdesign studiert, bevor er auf Performance und Video bei Eric Lanz umschwenkte. Die Möglichkeit, unkompliziert die Richtung zu wechseln, habe den Ausschlag für die Wahl dieser Hochschule gegeben, sagt er.

Der zweite Preis und damit auch 3000 Euro gingen an die Chinesin Siwei Li (28), Meisterstudentin in Media Art & Design bei Daniel Hausig. In ihrer Videoinstallation „Metronome“ klopft Siewei Li im Video von innen mit einem kleinen Hammer gegen die Bildschirmoberfläche. Das von einem Ritual buddhistischer Mönche inspirierte Werk faszinierte die Jury als „melancholische Studie darüber, wie die Zeit vergeht“.

Arbeiten bis zum 25. Februar in HBK-Galerie zu sehen

Mit seiner Videoperformance „Mir|co Kan|thak“ errang der gleichnamige Student (27) den mit 2000 Euro ausgestatteten dritten Preis. Kanthak zerlegt und zerkaut darin lautmalerisch auf schier unzählige Arten seinen Namen. Durch diesen Akt der Distanzierung will er sich den eigenen Namen, den man ja von den Eltern erhalte, erst wirklich aneignen.

Sehenswert sind neben Gewinnerarbeiten des Wettbewerbs aber auch die der weiteren sieben Finalisten. Pia Treiber etwa spielt in ihrer Videoperformance Golf mit Kohlestücken, Dean Weigand und Thorsten Müller kreiierten bewusst unbenutzbare Varianten gängiger Fitnessgeräte, Heidrun Stern filmte die faszinierende Technik des Paketfallschirms, Iryna Iryna Yeroshko zeigt Flucht- und Deportationslandkarten aus Stickerei. Marie Isabel Spanier verblüfft mit einer Rechenmaschine, Jihoon Jung beeindruckt durch eine einarmige Körperperformance und Hegang Lee rekonstruiert in einer farbigen Zeichnung die Alte Völklinger Hütte als Industrieanlage auf koreanische Art.