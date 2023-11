Schweizer Buchpreisträger Peter Stamm liest in Saarbrücken

Der Roman, erschienen bei S.Fischer, erzählt von einer Dokumentarfilmerin, die den Schweizer Schriftsteller Richard Wechsler in dessen Heimatort porträtieren will. Der aber will wenig von sich preisgeben, und so sucht die Filmemacherin im Ort – entgegen der Absprache - nach Spuren von Wechslers Leben. Dabei kommt sie einer Jugendliebe des Schriftstellers auf die Spur, die dessen gesamtes Leben beeinflusst hat.