Neue Sachbücher : Warum der Westen sich neu erfinden muss

Der Anschlag auf die Twin Towers war die große Zäsur der vergangenen 30 Jahre, die Peter Neumanns Buch von 1990 bis 2020 nachzeichnet. Foto: dpa Foto: dpa/Doug Kanter

Saarbrücken Als 1990 der Ost-West-Konflikt beendet schien, wähnte sich der Westen am Ziel: Tatsächlich ist er seit den Nullerjahren von einer Krise in die nächste getaumelt: Peter Neumann, der am Londoner King’s College lehrt, bilanziert in einem neuen Buch die entstandene „neue Weltunordnung“.

Die westlichen Gesellschaften sind in einer Krise. Ihr Nimbus als humanistische Wertegemeinschaften ist angekratzt. An ihren demokratischen Institutionen nagen Populisten, ihr sozialer Zusammenhalt schwindet, ihre Überzeugungskraft auch. Ausgehend von der Außen- und Wirtschaftspolitik der drei letzten Jahrzehnte versucht Peter Neumann, der am King’s College London lehrt und sich als geopolitischer Berater einen Namen gemacht hat, eine Bestandsaufnahme der Krise des Westens.

Als Ende der 80er Jahre die Sowjetunion auseinanderfiel und dies den Kalten Krieg beendete (nur vorläufig, wie der russische Krieg in der Ukraine zeigt), schien der Westen weltpolitisch am Zenit: Amerika und die ihm folgenden Industriestaaten glaubten, den Kurs künftig nach Belieben vorgeben zu können. Welcher Irrtum. Seit den 90er Jahren taumelte der Westen von einer Krise in die nächste. Der vermeintliche Siegeszug, er war schnell beendet.

Großes Buch der Desillusion in 18 Kapiteln

In 18 Kapiteln schlägt Peter Neumann unter dem Titel „Die neue Weltunordnung“ ein großes Buch der Desillusion auf. Kompakt arbeitet er die Jahre 1990 bis 2020 auf und greift dabei maßgeblich auf 75 Interviews zurück, die er mit Experten und Entscheidungsträgern zu diversen Krisensymptomen westlicher Gesellschaften geführt hat. Der Buchtitel kehrt George Bushs 1990 – ein Jahr nach dem Fall der Mauer und dem militärischen Sieg der USA im Irak – geprägten Begriff „Neue Weltordnung“ um und gibt damit die Stoßrichtung von Neumanns Krisenanalyse vor: Das vermeintliche Ende des Ost-West-Konflikts führte gerade nicht zu ideologisch klaren Verhältnissen unter US-Führung. Obwohl es zunächst danach aussah und deshalb das Credo des Neoliberalismus – freie Menschen schaffen freie Märkte, aus denen der Staat sich heraushalten sollte – in der westlichen Politik lange Zeit zur Richtschnur wurde.

Rückkehr eines antiwestlichen Nationalismus unter Putin

Die 90er Jahre waren von der Vorstellung geprägt, dass der Siegeszug der westlichen Demokratien unaufhaltsam sei und früher oder später auch autoritären Staaten im Windschatten marktwirtschaftlicher Reformen die Transformation gelänge. Ein von historischer Naivität geblendeter Optimismus, der sich schon bald als trügerisch erwies: Im Jugoslawien-Konflikt manifestierte sich das Fortleben nationalistischer und ethnischer Gewalt. In Russland entpuppte sich die unter der Präsidentschaft Boris Jelzins betriebene „Schocktherapie“ als verhängnisvolle Rosskur, die Neumann zufolge „die Rückkehr eines aggressiven, antiliberalen – und letztlich antiwestlichen – Nationalismus unter Jelzins Nachfolger Wladimir Putin“ begünstigte.

Militärinterventionen des Westens führten zu Destabilisierung

Auch die trojanischen Pferde (Investitionen und Wohlstand), die der Westen in China in Stellung zu bringen glaubte, kehrten sich am Ende gegen ihn selbst: China adaptierte das westliche Know-how, um daraus gestärkt als neue, von Demokratie und Freiheit meilenweit entfernte Weltmacht hervorzugehen. Dann kamen die Anschläge auf die Twin Towers – die weltpolitisch wohl größte Zäsur der jüngeren Geschichte. Wie so vieles, was Neumann mit der gebotenen nüchternen Ausgewogenheit bilanziert, ist auch seine Position, dass die Reaktionen der USA (und ihrer europäischen Mitstreiter) auf die Attentate einen internationalen Flächenbrand auslösten, heute Common Sense: In Afghanistan, im Irak und später auch auf Betreiben Frankreichs in Libyen führten diese Militärinterventionen zu dauerhafter Destabilisierung. Die Segnungen der Demokratie blieben aus.

„Hätten sich europäische Politik-Eliten früher – und intensiver – mit Afghanistan auseinandergesetzt, wäre ihnen aufgefallen, wie weit die eigenen Vorstellungen einer Modernisierung von der Lebenswirklichkeit vieler Afghanen entfernt waren.“ Was Neumann für Afghanistan anmerkt, lässt sich auf nahezu alle anderen seither entstandenen Konfliktherde übertragen.

Peter Neumann ist alles andere als ein Linker. Auch sind die von ihm Interviewten keine politikfernen Traumtänzer: Es sind Militärs, Politiker, Diplomaten, Politikberater. Umso erschreckender ist, was sich als roter Faden ihrer Bestandsaufnahme ergibt: Westliche Regierungen (und ihre Berater) haben nach Belieben und ohne ausreichende Kenntnis der fremden Kulturen alles Mögliche in Weltgegenden hineinprojiziert, die man mit Gewalt oder Wirtschaftsreformen auf den eigenen Weg bringen wollte.

„Arabischer Frühling“ verhalf Demokratie nicht zum Sieg

Das Fiasko im Nahen Osten führte dazu, dass die USA nicht länger Weltpolizei sein wollten: Als der „arabische Frühling“ aufkam, vertraute man darauf, die „Millennials“ – die westlich orientierten Protestler – würden der Demokratiebewegung dort zum Sieg verhelfen. Das Gegenteil geschah: Längst regieren überall wieder Autokraten (oder noch, siehe Syrien mit Assad).

Nicht nur die übrige Welt ist instabiler geworden, auch die westlichen Gesellschaften kämpfen mit Verwerfungen: der traumatische Finanz-Crash von 2008; der Brexit und seine Folgen für Europa; die beängstigende Entdemokratisierung der USA unter Trump; das Aufkommen rechter Parteien fast allüberall in Europa; die mehrheitsfähigen Populisten (Ungarn, Polen, Italien); die Abschottungspolitik gegenüber Migranten; der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Neumann fädelt all diese Krisensymptome entlang seines Weltunordnung-Leitfadens auf. Und setzt als großen Schlusspunkt der Versäumnisse und Verfehlungen zuletzt noch den Klimawandel auf die Agenda.

Nur vage Lösungsvorschläge für den Westen

So klar und strukturiert er die große Desillusion der Jahre 1990 bis 2020 nachzuzeichnen weiß: Bei seinen Lösungsvorschlägen bleibt Neumann reichlich vage. Zu Recht erinnert er zwar daran, dass die liberale Moderne entscheidende Triebkräfte der Politik auf diesem Planeten nach wie vor ausblendet – „etwa Nationalismus, Religion, ethnische Identität sowie das Streben nach Macht und materiellem Vorteil“. Viel mehr als den Rat an den Westen, sich „neu zu erfinden, und zwar als nachhaltige Moderne“, bietet Neumann jedoch nicht. Sich nicht länger als „Nabel der Welt“ zu betrachten, wäre – so eine Lehre der von ihm ausgemachten neuen „Weltunordnung“ – schon mal keine schlechte Richtschnur.