Theater-Festival Perspectives "The Making of Berlin" von und mit der belgischen Truppe Berlin bei den Perspectives

Was ist Fakt, was Fiktion? Was ist wahr, was erfunden? Als die belgische Theatergruppe Berlin im Vorjahr beim Festival Perspectives im E-Werk einen real existierenden Meisterfälscher auf die Bühne brachte, der sich am Ende die Maske vom Gesicht riss und sich als schauspielender „Vertreter“ des Fälschers vorstellte, kam man als Zuschauerin ganz schön ins Schleudern. Dabei lebt das Theater bekanntlich gerade davon, dass es uns etwas vorspielt, was dennoch nicht gelogen ist. Das Publikum jedenfalls, und liest man die Tournee-Liste der Produktion „True Copy“ (Wahre oder genaue Kopie), nicht nur das Saarbrücker, war von den Belgiern begeistert.