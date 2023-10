„Musica Nova“ in Bischmisheim und Zetting Zwei Konzerte, zwei Länder, ein Programm

Sie versprechen eine „einzigartige Reise durch die Zeit“. Sie beginnt mit dem ersten Konzert am Sonntag, 29. Oktober, in der Schinkelkirche Bischmisheim (ab 17.30 Uhr) und endet mit der zweiten Performance am Samstag, 4. November, in der Église de St. Marcel im französischen Zetting (ab 20 Uhr). Die Konzerte, beide um die 50 Minuten lang, „folgen den Zeitebenen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, sagt Projekt-Gründer Basilico, der an der Hochschule für Musik Saar (HfM) studiert hat und in Saarbrücken lebt. Jede Szene sei „mit einer präzisen musikalischen Ästhetik verbunden und wird durch Videoprojektionen visuell angereichert“.