300 000 Euro Förderung für „Perform deine Heimat“ : Neuer Landeswettbewerb für Kinder und Jugendliche

Ottweiler Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren können nach der Pandemie zeigen, was sie tänzerisch und musikalisch drauf haben – und im neuen Landeswettbewerb „Perform deine Heimat“ Preise gewinnen. Dabei bekommen die jungen Talente viel professionelle Hilfe. Die Landesregierung sieht im Wettbewerb einen Neustart der kulturellen Bildung und investiert insgesamt 300 000 Euro.

Es kann ein Ort sein, an dem sie sich mit Freunden treffen oder ein Wahrzeichen ihrer Gemeinde: Kinder und Jugendliche, die gerne tanzen oder Musik machen, können bei dem neuen Landeswettbewerb „Perform deine Heimat!“ mitmachen. Es geht darum, einen Kulturort musikalisch oder tänzerisch in Szene zu setzen, und zwar mit Unterstützung von Experten. Am Ende winken stattliche Preise – und ein professioneller Film, der die eigene Performance festhält.

Dabei muss es gar keine Darbietung in der Völklinger Hütte oder in einem Museum sein. „Dieser Kulturort kann ein Platz sein, an dem sie sich treffen, der in ihrer Lebenswelt verankert ist“, sagt Eva Kieser, Projektleiterin der Landesakademie für musisch kulturelle Bildung in Ottweiler. Damit die unabhängige Jury die eingereichten Filme bewerten kann, sollen alle Gruppen dieselben technischen Voraussetzungen haben. „Ein professionelles Filmteam, das im Tanzbereich versiert ist, wird alle Gruppen bei ihrer Performance filmen, damit die Qualität des künstlerischen Beitrags nicht an der Qualität des Filmes festgemacht wird“, sagt Kieser.