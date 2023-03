Aktion „Lausch Rausch“ Literaturfans sollen auf Bänken Platz nehmen

Mit dabei ist etwa am Ophüls-Platz Sabine Göttel, mit – Achtung Spoiler! – dem köstlichen (und einzigen) Mundart-Text über Nauwieser-WGs in den 80er Jahren, als die Grenzpolizisten „Iwwerall Sympadisande“ der RAF vermuteten. Am Steg am Ruderclub Undine zu hören mit „Heimweh“ ist Anne-Marie Stöhr, am Spielplatz am Kaninchenberg Tanja Begon mit einem Beinahe-Flirt in „Sieben Minuten“, spooky wird es mit Frederik Dressels „Toter Brücke“ auf der Halbinsel an der Bismarckbrücke und bei Ralph Schocks Familiengeschichte aus den Kriegstagen an der Kreuzung Talstraße Präs.-Baltz-Straße. Isabell Schirra geht am Haupteingang zum Friedhof St. Johann auf faszinierende Distanz zu „Stadt.ich“, Florian Jäger lüftet am Steinhübel interessante Details über Zahnbürsten-Kommunikation und Natascha Denner nimmt uns in „Unter Mordmustern“ mit zu russischen Agenten.