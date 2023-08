„Set Decorator“ aus Niederwürzbach Oscarnominierter Saarländer Bernhard Henrich über seine Karriere, Tom Cruise und Geldsäcke

Es hätte so gut gepasst für Bernhard Henrich: die Weltpremiere seines möglicherweise letzten Films, pünktlich an seinem 71. Geburtstag, in New York. Eingeladen hatten den Film-Ausstatter die Universal Studios. Doch dann wurde die Premiere kurzfristig abgesagt – wegen des Schauspielstreiks in der US-Filmindustrie. Nach New York geflogen ist der Wahlberliner aus Niederwürzbach dann doch, hat mit seiner Frau Geburtstag gefeiert und „ist eine Woche in Manhattan herumgestiefelt. Aber die Premiere wäre schon schön gewesen – denn ‚Die letzte Fahrt der Demeter‘ ist wohl auch meine letzte Reise als Set Decorator.“