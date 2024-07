Montag, 8. Juli Ophüls-Kino am Saarbrücker Osthafen – was gibt es zu sehen?

2023 war bei Ophüls der halbstündige Film „Somnambule“ zu sehen – um eine Abiturientin geht es, die eine Weltreise starten will, aber ihre demente Großmutter nicht verlassen will. Oona von Maydell, die den Film geschrieben und inszeniert hat, zeigt „Somnambule“ am Osthafen und wird danach über den Film und ihre Arbeit sprechen.