Saarbrücker Regisseur : „Die Rebellion“ von Wolfgang Staudte: Der Krieg – und das Leben danach

Saarbrücken Im Rahmen des Ophüls-Festivals läuft am Dienstagabend ein selten gezeigter Film des Saarbrücker Regisseurs Wolfgang Staudte: „Die Rebellion“.

Der Film läuft in Zusammenarbeit zwischen Festival und der Saarbrücker Wolfgang-Staudte-Gesellschaft. Deren Vorsitzende Uschi Schmidt-Lenhard erklärt den Grund für Staudtes ersten TV-Ausflug: „Staudte war ja ein politischer Regisseur mit dem Anspruch, sich mit seinen Werken gesellschaftskritisch zu engagieren. Weil das Interesse an solchen Filmen damals aber offensichtlich nicht groß genug war, hatte er mit anderen sogar eine eigene Produktionsfirma gegründet, um unabhängig zu sein.“

Ein Kinofilm, der keinen Verleih findet

Mit der hatte er „Die Rebellion“ gedreht, auf 35-Millimeter-Kinomaterial. „Aber da sich kein Verleih gefunden hatte“, sagt Schmidt-Lenhard, „bot Staudte ihn dem Norddeutschen Rundfunk an.“ Der NDR griff zu und zeigte den Film, in dem Staudte seine Lebensthemen „Kriegsgegnerschaft, Antimilitarismus oder seine Kritik an der Unterwürfigkeit gegen die Obrigkeit treffend zum Ausdruck gebracht hat“, sagt Schmidt-Lenhard.

Schwierige Kopienlage

Eine Filmkopie zu finden, war schwierig. Carolin Weidner, neue Ko-Programmleiterin des Ophüls-Festivals und Filmwissenschaftlerin, recherchierte und fand heraus, dass es zumindest noch eine 16-Millimeter-Kopie in Berlin gibt, aber in schlechtem Zustand und ohnehin für die Nutzung gesperrt. Aber in Bologna, beim Filmfestival „Il Cinema Ritrovato“, sei „Die Rebellion“ im Sommer 2021 während einer Staudte-Hommage zu sehen gewesen, sagt Schmidt-Lenhard – in einer digitalen Fassung aus Hamburg. Die wird nun in Saarbrücken zu sehen sein.