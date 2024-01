Interview Uschi Schmidt-Lenhard Film „Der Snob“ von Wolfgang Staudte: „Heute wie damals steht das Machtstreben über der Solidarität“

Auch in diesem Jahr bietet das Ophüls-Festival eine Hommage an den in Saarbrücken geborenen Regisseur Wolfgang Staudte (1906-1984, „Der Untertan“). In Zusammenarbeit mit der Saarbrücker Wolfgang Staudte Gesellschaft läuft der selten zu sehende Film „Der Snob“ aus dem Jahr 1983, eine Adaption der Bühnenkomödie von Carl Sternheim. Klaus Maria Brandauer spielt einen öligen Karrieristen, dem der Aufstieg zum Bestverdiener nicht genug ist: Jetzt soll auch noch ein Adelstitel her. Wir haben mit Uschi Schmidt-Lenhard gesprochen, der Vorsitzenden der Staudte-Gesellschaft.