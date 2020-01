Filmfestival Max Ophüls Preis : Ophüls-Festival geht „uff de Schnerr“

Saarbrücken Zwölf Festivalfilme laufen zuätzlich in Kinos in Bous, Saarlouis und St. Ingbert.

Der Versuchsballon im vergangenen Jahr hatte wohl einen guten Flug: Das Saarbrücker Filmfestival Max Ophüls Preis führt in seiner 41. Ausgabe (20. bis 26. Januar) seine Reihe „MOP uff de Schnerr“ weiter. Erneut sind Filme aus dem Wettbewerb zusätzlich zu den üblichen Festivalkinos auch außerhalb Saarbrückens zu sehen, vom 24. bis 26. Januar: In den Thalia Lichtspielen in Bous laufen die Spielfilme „Nothing more than perfect“, „Julia muss sterben“, „Live“ sowie die Dokumentation „Lost in face“. Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt die Spielfilme „Lovecut“, „Neubau“, „Jiyan“ und die Doku „Sommerkrieg“. Im Capitol Movie World in Saarlouis sind die Spielfilme „Sunburned“, „Paradies“, „Irgendwann ist auch mal gut“ und die Dokumentation „Glitzer & Staub“ zu sehen. Bei allen Vorstellungen sind Mitglieder der Filmteams dabei.