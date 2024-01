Kartenverkauf beim Ophüls-Festival beginnt Die „Blaue Stunde“ ist wieder da – in der Modernen Galerie

Vor vier Jahren fand sie zuletzt in gewohnter Form statt – seitdem kam die Pandemie immer wieder dazwischen. Jetzt ist die traditionelle „Blaue Stunde“ wieder da: der Beginn des Kartenverkaufs des Filmfestivals Max Ophüls Preis. Am Samstag um 14 Uhr beginnt sie in der diesjährigen Heimat des Festivalclubs „Lolas Bistro“ in der Modernen Galerie im Saarlandmuseum (zugleich online).