Saarbrücker Filmfestival : Ophüls-Festival beginnt mit Verkauf der Kinopässe

Neben des Festivalpässen gibt es auch Artikel im Ophüls-Design. Die bekommt man im Büro des Festivals. Foto: ffmop

Saarbrücken Ab sofort kann man sich Festivalpässe kaufen für die 44. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis (FFMOP) in Saarbrücken und Umgebung (23. bis 29. Januar). Die Pässe gibt es online und an vier Tagen auch im Festivalbüro am Eurobahnhof (Europaallee 22): am 1., 2., 5. und 6. Dezember.

Neben 5er-Pässen bietet das Festival neue 10er-Pässe an; der ehemalige Sonntagspass ist jetzt auf einen Wochenendpass erweitert. Die Pässe gibt es zum Normalpreis sowie erstmals ermäßigt für Studierende, Auszubildende, Arbeitslose, Rentnerinnen und Rentner, Schwerbehinderte, Schülerinnen und Schüler. Im Büro kann man nur bar bezahlen, die Festivalpässe gibt es ab sofort aber auch online unter www.ffmop.reservix.de.

Ab 7. Januar kann man Pässe einlösen

Einlösen kann man die Pässe ab dem Beginn des Ticketverkaufs am Samstag, 7. Januar 2023, ab 14 Uhr und je nach Verfügbarkeit entweder über den Online-Ticketshop, an einer der Verkaufsstellen oder an der Abendkasse während des Festivals. Dabei können sowohl Tickets für verschiedene Vorstellungen als auch mehrere Tickets für eine Vorführung eingetauscht werden.

Merchandise-Artikel des Festivals

Neben den Pässen kann man an den vier Tagen im Büro auch Merchandising-Artikel kaufen, die laut Festival „in Kooperation mit Partnerinnen, Partnern und Einrichtungen entstanden sind, die großen Wert auf Nachhaltigkeit, Upcycling und Inklusion legen“. Das sind Artikel im FFMOP-Design, die aus Materialien ehemaliger Festivalausgaben hergestellt wurden, Notizbücher und Glastrinkflaschen „aus nachhaltiger, klimaneutraler und fairer Produktion“. Nähere Informationen weiteren FFMOP-Merchandise-Verkaufsstellen in Saarbrücken sind demnächst unter www.ffmop.de sowie auf Instagram und Facebook zu finden.