Regisseurin Alison Kuhn Serie „WatchMe“ beim Ophüls-Festival: „Wir mussten das entsexualisieren“

„Es ist wirklich viel passiert“, sagt Alison Kuhn. Vor zwei Jahren stand ihr hintersinniger Kurzfilm „Fluffy Tales“ über Hierarchie und Demütigung, über ein Fotoshooting und Hundefutter im Ophüls-Wettbewerb. Seitdem hat die Saarbrückerin ihren Abschlussfilm „Schwarmtiere“ an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf gedreht, Regie in der achten Staffel der ZDF/funk-Jugendserie „Druck“ geführt und ihren ersten Kinofilm geschrieben und inszeniert (dazu später mehr). Und nach Saarbrücken kommt sie nun mit der Mini-Serie „WatchMe“ – die erste ZDFneo-Reihe, die frei ab 16 ist. Deshalb kann man sie in der Mediathek nur ab 22 Uhr sehen oder nach Anmeldung mit Altersbescheinigung.