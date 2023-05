Opern-Uraufführung am Staatstheater in Saarbrücken „Ophelia“-Komponistin Sarah Nemtsov: „Ich habe auch für mich viel Neues gewagt“

Saarbrücken · Am Samstag wird „Ophelia“ am Staatstheater in Saarbrücken uraufgeführt. Wie hängt die Oper mit „Hamlet“ zusammen? Und wird es herausfordernd für konservativere Ohren? Wir haben mit Komponistin Sarah Nemtsov gesprochen.

10.05.2023, 18:59 Uhr

Die Komponistin Sarah Nemtsov arbeitet seit drei Jahren an „Ophelia“. Dass es nun auf die Uraufführung zugeht, empfindet sie als „aufregend – und auch beängstigend“. Foto: Camille Blake

Von Tobias Kessler Redakteur Kultur

„Das ist sehr aufregend – und auch beängstigend“, sagt Sarah Nemtsov. Am Samstag feiert ihre Oper „Ophelia“, an der sie seit drei Jahren arbeitet, Uraufführung am Saarländischen Staatstheater. Die Proben „sind wunderbar gelaufen soweit“, Nemtsov ist „tief bewegt, zu erleben, mit welcher Hingabe sich alle Beteiligten dieser Oper widmen – die Solistinnen und Solisten, der Chor, das Orchester, das gesamte Team auf und hinter der Bühne. Ich bin sehr dankbar.“