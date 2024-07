Dirigent Marcus Bosch auch bei „Zauberflöte“ am Saarpolygon Das Festival mit dem Oha-Effekt

„OH!“ kürzeln die Opernfestspiele Heidenheim. Was man eigentlich bloß anerkennend „Oha“ aussprechen kann. Mit Riesen-Ausrufezeichen hintendran. Also, wer sie noch nicht kennt, sollte sich unbedingt mal dorthin auf den Weg machen. Lohnt sich. Dort ist dann erst mal Staunen angesagt. Heidenheim an der Brenz: so Pi mal Daumen 50 000 Einwohner, reichlich ostwürttembergische Gediegenheit im Dreieck zwischen Stuttgart, Nürnberg und Augsburg, eingefasst von steuersprudelnden Mittelständlern. Aber auch gebettet auf einem fruchtbaren Humus bürgerlichen Kunstsinnes. Waldorf-Ahnherr Rudolf Steiner fand in der Region nachhaltig Anhänger. Man achtet zwar – schwäbisch halt – aufs Geld, doch hat zugleich Sinn für Musizieren. Und wenn man dann die Kultur fördert, dann eben richtig.