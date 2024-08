Bessere Werbung für das Saarland hat’s lange nicht gegeben Die Zauberflöte am Saarpolygon zeigt, was Kultur im Saarland kann – doch es bleibt Luft nach oben

Ein Visionär, behauptet das Konversationslexikon, also der verstaubte Wälzer aus dem Prä-Wikipedium, sei jemand, der Vorstellungen für die Zukunft entwickele und kühnste Pläne schmiede. Liest sich wie eine Charakterstudie von Joachim Arnold, dem verwegensten saarländischen Kulturmacher. Mettlacher Kammermusiktage, Merziger Zeltpalast, Klassik-Open-Air am Losheimer Stausee, ein Hochkultur-Opern-Intermezzo im Saarbrücker E-Werk nicht zu vergessen: All das geht schon auf sein Konto und noch mehr.