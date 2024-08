Open Air Kino am Wochenende Diese Filme können in Saarbrücken und St. Ingbert unter freiem Himmel geschaut werden

Das Open Air Sommer-Kino auf der Fideliswiese in St. Ingbert findet am Samstag zum fünften Mal statt. Die Bürgerinitiative Fideliswiese zeigt in Zusammenarbeit mit der Kinowerkstatt St. Ingbert ab 21 Uhr den Film „Girl You Know It‘s True“ – über Aufstieg und Fall des Pop-Duos Milli Vanilli. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten – der Reinerlös wird an das „Treff em Gässje“ in St. Ingbert gespendet. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, Verpflegung, Getränke, Insektenschutz und Sitzgelegenheiten mitzubringen. An Ständen gibt es Eis und Popcorn. Bei Regenwetter läuft der Film in der Kinowerkstatt.