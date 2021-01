Online-Preisverleihung : „Borga“ gewinnt diesjährigen Max Ophüls Filmpreis

Saarbrücken Die Spielfilme „Borga“ und „Fuchs im Bau“ haben beim diesjährigen Max Ophüls Preis abgesahnt: Sie erhielten vier, beziehungsweise drei Auszeichnungen. Erstmals fand das Festival online statt. Der Freude der Gewinner tat das keinen Abbruch.

Der Film „Borga“ (Ghana/D 2021) von York-Fabian Raabe hat am Samstag beim diesjährigen Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken gleich vier Preise gewonnen. Er erhielt sowohl den mit 36 000 Euro dotierten Max Ophüls Preis für den besten Spielfilm als auch den Publikumspreis Spielfilm und den Preis der ökumenischen Jury. Darüber hinaus wurde Eugene Boateng der Preis für den gesellschaftlich relevanten Film für seine Leistung als Associate Producer und Schauspieler verliehen.

Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film. Wegen der Corona-Pandemie fand die 42. Ausgabe zum ersten Mal komplett online statt. Die Laudationen der jeweiligen Jurys wurden voraufgezeichnet, die Gewinner am Samstag live über Zoom zugeschaltet.

Zweiter Hauptpreisträger des Abends mit insgesamt drei Auszeichnungen ist „Fuchs im Bau“ (Österreich 2020) von Arman T. Riahi. Der Film, der die Arbeit eines Lehrers in einer Wiener Gefängnisschule schildert, erhielt den Preis für die beste Regie, den Fritz-Raff-Drehbuchpreis und den Preis der Jugendjury. Die Regie-Jury kommentierte: „Wir müssten die in 'Fuchs im Bau' gezeigte Welt zunächst für eine milde Form von Science Fiction halten, spürten wir nicht die jahrelange Recherche, die den Film in unserer Gegenwart verankert: vor dem außergewöhnlichen Backdrop einer Gefängnisschule - eines Klassenzimmers hinter Gittern - inszeniert die Regie die brutale Zuspitzung von Übergriff und Widerständigkeit im Jugendstrafvollzug.“