Kommentar zum Ophüls-Festival : Durchhalten und das Beste draus machen

Tobias Kessler Foto: SZ/Robby Lorenz

Natürlich ist es traurig. Natürlich wird einem im Januar viel fehlen. Die Kino-Atmosphäre sowieso und eben das, was dieses Festival so besonders macht: die heimelige Filmwerkstatt-Atmosphäre bei den Diskussionen in den Kinos, die Filmemachergespräche (oder das schlichte Abhängen) in Lolas Bistro.

Allerdings: Anders als etwa die Perspectives oder zuletzt Loostik kann das Ophüls-Festival stattfinden, der Vorteil der Leinwand gegenüber der Bühne. Man kann die Kunst, um die es geht, immerhin sehen, wenn auch anders als gewohnt.