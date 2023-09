Neues Buch von Frank P. Meyer Boomer, „Bonanza“ und ein Deo namens „Dunkle Versuchung“

Ebenso antik ist eine Institution, um die Meyer fürchtet – den Frühschoppen, „erfunden, damit einem das Hochamt nicht so lange“ vorkommt, und jetzt in Gefahr (ebenso wie das Hochamt) – also sollte der Frühschoppen, fordert der Kolumnist, auf die Liste des immateriellen Unesco-Weltkulturerbes. So weit würde er bei einer anderen Institution nicht gehen, die er liebevoll demontiert: die beliebten Bücherschranke, gefüllt oft mit jenen Werken, die niemand mehr im eigenen Regal sehen will. Die Folge ist eine Invasion von Simmel, Konsalik und „Readers Digest“-Bänden, „dem Vorverdauten für mäßig Lesehungrige“. Meyers größte Angst: „Noch tausend Bücherschränke, und alle jemals gedruckten ‚Sorge dich nicht, lebe!‘-Exemplare sind öffentlich zugänglich.“