„Odyssey“ von Bryan Arias in der Saarbrücker Feuerwache Parforce-Ritt durch die Jahrhunderte

Große Erwartungen richteten sich an diesen neuen Ballettabend. Denn mit gerade einmal 37 Jahren wird Bryan Arias, der aus Puerto Rico stammt und in New York aufwuchs, überall gefeiert und erhielt schon so wichtige Preise wie den „Faust“. Ob Nederlands Dans Theater, Bolschoi, Zürich, Basel, Darmstadt oder Leipzig – er choreografiert seit rund zehn Jahren für bedeutende Ballettensembles, gern auch mal Stücke nach literarischen Vorlagen wie „Der kleine Prinz“. Für Saarbrücken hatte er sich nun die „Odyssey“ vorgenommen, frei nach Homer und dem Kult-SciFi-Film „2001 – Odyssee im Weltraum“ von Stanley Kubrick. Die lange Irrfahrt, für die der alte Grieche Homer 12 000 Verse brauchte und Kubrik 142 Minuten, schafft Arias mit dem Staatsballett in der Uraufführung am Samstag in der Alten Feuerwache in nur 70 Minuten. Ziemlich kurz und rasant, dieser Arias Parforce-Ritt durch die Epochen der westlichen Menschheit, kurzweilig allerdings nicht.