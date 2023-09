Erste Umfrage zur Besucher-Resonanz Deutlich weniger Besucher — warum Veranstalter der SaarArt trotzdem zufrieden sind

War sie ein „Kunstfest“, wie der SaarArt-Blogger Bülent Gündüz in seinem Resümee festhält? Sagen wir es mal so: Sie ist aus Sicht der Veranstalter gut gelaufen, die SaarArt 2023 „Au Rendez-vous des amis“, das ergibt sich aus einer ersten vorläufigen Umfrage der Saarbrücker Zeitung unter den Museen und Galerien, die bei der Landeskunstausstellung mitgemacht haben. Am Sonntag, 17. September, fanden die letzten Finissagen statt. Alle Standorte bis auf einen – das Saarlouiser Institut für aktuelle Kunst (Laboratorium) – sprechen von einer zufriedenstellenden oder sogar von einer sehr guten Resonanz.